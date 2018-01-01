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Крещение Руси было европейским выбором князя Владимира - Порошенко

Сегодня, 09:36

Президент Украины сделал официальное заявление во время мероприятий к очередной годовщине крещения.

Петр Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Выбор христианской конфессии князем Владимиром "Красное солнышко" Святославичем (из династии Рюриковичей) для Киевской Руси одновременно и однозначно был выбором европейским.

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в рамках торжественных мероприятий в рамках 1030-летия крещения Руси.

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор - принял христианство сам и крестил страну... Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", − отметил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что фундаментальной идеей составляющей европейской идеи является свобода и что со времен крещения князем Владимиром Киевской Руси украинский народ объединяется "вокруг идеалов справедливости, милосердия, любви к ближнему, добра и правды".

Напомним, ранее Порошенко заявлял о том, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину, а также о необходимости обрубить все щупальца России.

 

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Теги:  
Петр Порошенко, князь Владимир, крещение, Киевская Русь, Европа, выбор
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