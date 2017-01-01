"Крещеные в УПЦ КП дети погибают". Священник из Запорожья объяснил отказ отпевать ребенка

Священник УПЦ МП Евгений Молчанов считает Киевский патриархат "лжецерковью".

Священник объяснил отказ отпевать ребенка Скриншот

Священник УПЦ МП Евгений Молчанов, отказавшийся отпевать в Запорожье трагически погибшего ребенка , настаивает на своей правоте и заявил, что "поступил абсолютно правильно".

"Ребенок был крещен в церкви, крещение в которой недействительно. Эту церковь не признает весь православный мир", — заявил священнослужитель в интервью "Фактам".

Он уверяет, что данная ситуация — не политический момент, а церковный.

"Конечно, мне было ее жаль (мать погибшего ребенка, которая на коленях просила отпеть его, — ред.). Я уже несколько дней пью успокоительное, живу на лекарствах. Она падала на колени, это ужасно… Я еле сдержался, чтобы самому не стать перед ней на колени. Но есть моменты, которые я не имею права не замечать. За это Бог карает, понимаете?", — отстаивает свою точку зрения священник УПЦ МП.

Молчанов также считает Киевский патриархат "лжецерковью" и уверяет, что крещенные этими богослужителями дети погибают.

"К сожалению, не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди крестят детей в Киевском патриархате — и после этого дети погибают. Ко мне приходят люди, крестившие детей в лжецеркви, и говорят: "Повели ребенка к бабке, а она сказала, что ребенок не крещен". Даже ведьмы признают, что такие дети некрещеные, понимаете?", — добавил священнослужитель.

Напомним, 31 декабря 2017 в Запорожье 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Накануне стало известно, что СБУ начала расследование против представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) за умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти.