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"Крест на шпионской карьере". Сайт "Миротворец" намерен внести в базу выдворенных российских дипломатов

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Представители ресурса заявили о сборе информации для дальнейшей публикации.

Миротворец
"Миротворец" объявил охоту на высланных из разных стран российских дипломатов Фото: Facebook/"Миротворец"
Известный украинский ресурс "Миротворец" обнародовал объявление о своих намерениях собрать всю информацию о российских дипломатах, высланных из разных стран в рамках дела Скрипаля.

 "Центр Миротворец просит волонтеров направлять на наш адрес информацию с установочными данными выдворенных из разных стран российских шпионов, осуществлявших под дипломатическим прикрытием подрывную деятельность против цивилизованного мира в разных странах", — говорится в заявлении на странице в Facebook.

В сообщении сказано, что собранная и опубликованная информация позволит "поставить крест на шпионской карьере" российских дипломатов. Она может стать полезной многим странам мира, планирующим выявить "российскую агентуру".

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Фото: скрин Facebook/"Миротворец"

Напомним, базу данных сайта "Миротворец" пополнила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее Ксения Собчак была внесена в базу ресурса за "сознательное нарушение границы Украины", а также за "манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".
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Миротворец, сайт, российские дипломаты, информация, данные, шпионы, агенты
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