"Крест на шпионской карьере". Сайт "Миротворец" намерен внести в базу выдворенных российских дипломатов

Представители ресурса заявили о сборе информации для дальнейшей публикации.

"Миротворец" объявил охоту на высланных из разных стран российских дипломатов Фото: Facebook/"Миротворец"

Известный украинский ресурс "Миротворец" обнародовал объявление о своих намерениях собрать всю информацию о российских дипломатах, высланных из разных стран в рамках дела Скрипаля.

"Центр Миротворец просит волонтеров направлять на наш адрес информацию с установочными данными выдворенных из разных стран российских шпионов, осуществлявших под дипломатическим прикрытием подрывную деятельность против цивилизованного мира в разных странах", — говорится в заявлении на странице в Facebook.

В сообщении сказано, что собранная и опубликованная информация позволит "поставить крест на шпионской карьере" российских дипломатов. Она может стать полезной многим странам мира, планирующим выявить "российскую агентуру".

Фото: скрин Facebook/"Миротворец"

Напомним, базу данных сайта "Миротворец" пополнила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее Ксения Собчак была внесена в базу ресурса за "сознательное нарушение границы Украины", а также за "манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".