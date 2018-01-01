"Крест на шпионской карьере". Сайт "Миротворец" намерен внести в базу выдворенных российских дипломатов

Представители ресурса заявили о сборе информации для дальнейшей публикации.
"Центр Миротворец просит волонтеров направлять на наш адрес информацию с установочными данными выдворенных из разных стран российских шпионов, осуществлявших под дипломатическим прикрытием подрывную деятельность против цивилизованного мира в разных странах", — говорится в заявлении на странице в Facebook.
В сообщении сказано, что собранная и опубликованная информация позволит "поставить крест на шпионской карьере" российских дипломатов. Она может стать полезной многим странам мира, планирующим выявить "российскую агентуру".
Напомним, базу данных сайта "Миротворец" пополнила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее Ксения Собчак была внесена в базу ресурса за "сознательное нарушение границы Украины", а также за "манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".