Крестный ход-2018 в Киеве: все, что надо знать

"Главред" выяснил время, место проведения, а также правила крестного хода.
К этому события приурочен крестный ход-2018 в Киеве.
Когда крестный ход-2018
27 июля в 13:00 состоится молебен с участием предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на Владимирской горке. В 13:30 верующие крестным ходом двинутся к Киево-Печерской лавре, где состоится всенощная перед Успенским собором.
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А в субботу аналогичное мероприятие проводит УПЦ КП. Так, 28 июля в 11:30 пройдет крестный ход и состоится молитва за Украину и единую Поместную украинскую православную церковь по маршруту: Владимирский собор – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Софийская площадь – Михайловская площадь – парк Владимирская горка.
27 июля – крестный ход в Киеве: где и как перекроют дороги
Уже сегодня, 24 июля, закроют на час – с 12:00 до 13:00 – движение вокруг Михайловского монастыря – от Андреевской церкви через Михайловскую площадь к Костельной улице для въезда и выезда.
Подробнее читайте в нашем материале Крестный ход-2018 в Киеве: где и как пройдет.
27 июля – крестный ход: участники
В мероприятиях УПЦ Московского и Киевского патриархата, посвященных 1030-летию Крещения Руси, заявлено участие по 100 тысяч человек, заявил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
Также в крестном ходе-2018 поучаствуют представители националистической и праворадикальной организации С14. Что они собираются делать во время шествия – читайте в нашем материале В С14 рассказали, как прореагируют на участников шествий УПЦ МП.
Крестный ход: значение и правила
О том, как как православные Украины отметят 1030-летие Крещения Руси, рассказал митрополит Антоний Паканич:
Что касается правил, то – так как крестный ход проводится во славу не человеческую, но Божию – во время него не благословляются и не поощряются:
Крестный ход всегда движется пешком.
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