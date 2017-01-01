"Кронпринц сейшельский". В сети возмутились отдыху Луценко с семьей на Сейшелах

Комментарий генпрокурора Украины по поводу его отдыха с семье на Сейшельских островах вызвал крайне неоднозначную реакцию украинского политикума и пользователей соцсети Facebook.

Луценко с семьей на отдыхе Facebook Юрия Луценко

Комментарий генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу его отдыха с семье на Сейшельских островах и посвященный этому материал проект "Схемы – коррупция в деталях" вызвал крайне неоднозначную реакцию украинского политикума и пользователей соцсети Facebook.

"А кому и чего ему стесняться? В обнищалой, но молчаливой стране? Многих все это вполне устраивает. Бедность, беспредел, позор и # путиннападе", − написал нардеп Семен Семенченко.

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"Туристическим агентствам пора запускать туры "по местам Порошенко и Луценко": Мальдивы - Сейшелы - Панама. А нам всем пора их отправить по маршруту "отставка - следствие - суд"", − отличился ироничной "бизнес-идеей" нардеп Сергей Лещенко.

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"Человек с опилками в голове", − написал пользователь Юрий Темниханов.

"Луценко не понимает, почему украинцы так мало ездят отдыхать наСейшелы. Ведь это идеальное место для отдыха всей семьей", − иронично прокомментировала пользовательница Vira Poilt.

"Принц Мальдивский Петро Инкогнито и кронпринц сейшельский", - написал пользователь Роман Лукьяненко.