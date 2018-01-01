Кровавое ДТП в Харькове. Стало известно, почему эксперты не установили скорость Lexus и Volkswagen

Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, так как ей тяжело психологически.

Место кровавого ДТП в Харькове newsroom.kh.ua

Скорость автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg перед ДТП в центре Харькова , в результате которого погибли шесть человек, эксперты так и не смогли установить.

Во время судебного заседания обвинитель передал судье документ, в котором шла речь о невозможности установить скорость автомобилей при помощи экспертиз. Однако оба водителя отказались от проверки на месте трагедии, сообщает NewsRoom.

"Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, так как ей тяжело психологически. Обвиняемая боится находится в машине, тем более ехать в ней. Назвать скорость второго авто она также не смогла", — говорится в документе о следственном эксперименте с участием водителя Lexus.

Геннадий Дронов во время расследования сообщил, что ехал около 40 км/ч, а вторая машина, по его ощущениям, двигалась со скоростью 100-120 километров в час. При этом, утверждает адвокат Зайцевой, мужчина не захотел проверить указанную им информацию опытным путем. В связи с этим Юлия Козырь требовала не рассматривать показания водителя Volkswagen Touareg во время следственного эксперимента.

Защитник Дронова, в свою очередь, ходатайствовал о том, чтобы приобщить к материалам дела постановления об экспертизах и следственных экспериментах. По его мнению, они могли быть однобокими, так как в них не задействовали все видеозаписи с центральной улицы города.

Напомним, Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.

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