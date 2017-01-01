Кровавое ДТП в Харькове. Выжившая в аварии Жанна Власенко родила девочку

Кесарево в среду делали, рассказала пострадавшая в ДТП.

Последствия ДТП в Харькове atn.ua

Жительница Харькова Жанна Власенко, которая осталась жива в смертельной аварии на улице Сумской , родила девочку.

Радостное событие произошло еще 24 января, сообщает "Сегодня".

"Кесарево в среду делали. Дочка чувствует себя довольно неплохо, но есть еще нюансы по здоровью. Находимся еще в больнице, сдаем анализы и наблюдаемся", — рассказала Жанна.

На момент ДТП Жанна находилась на шестом месяце беременности. К счастью, медикам удалось спасти и будущую маму, и ребенка.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове кроссовер Lexus RX 350, которым управляла Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар, где совершил наезд на прохожих. По последним данным, жертвами аварии стали шесть человек.

Как сообщалось раее, в крови Зайцевой были обнаружены опиаты, а позже и следы кодеина.