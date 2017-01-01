Кровавое убийство в Киеве. На улице обнаружили тело мужчины

На улице напротив входа в подъезд нашли бездыханное тело мужчины

На улице обнаружили тело мужчины @KyivOperativ

В ночь на воскресенье, 7 января, в Киеве на Подоле патрульные полицейские обнаружили окровавленное тело мужчины возле одного из подъездов.

На линию 102 позвонила женщина и сообщила, что в подъезде дома на улице Константиновской, 27 видны кровавые пятна, а их след тянется от квартиры №4 на втором этаже до выхода на улицу, сообщает "Киев Оперативный".

Соседи также добавили, что в квартире №4 постоянно звучит громко музыка, а ее жители склонны к злоупотреблению алкоголем.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции. На улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

На место также выезжали кинологи и следственно-оперативная.