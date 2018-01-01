Кровавые разборки в Широкино. СМИ назвали причину расстрела морпехов сослуживцами

В ходе конфликта один из "молодых" солдат дал "веером" очередь из автомата по группе военнослужащих.

Названа причина расправы над морпехами в Широкино chaszmin.info

В Широкино под Мариуполем четверо военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты были убиты сослуживцами в результате неуставных взаимоотношений , сообщил источник в Министерстве обороны.

По словам источника, между военнослужащими-контрактниками десантно-штурмового батальона, входящего в состав бригады морской пехоты, возник конфликт из-за уборки помещений в доме, где они проживали, пишут "Новости-N".

Обстоятельства конфликта пока выясняются. По предварительным данным, "молодые", т.е. недавно пришедшие на службу военные, отказались производить уборку помещений. В ходе возникшего конфликта, один из "молодых" солдат дал "веером" очередь из автомата Калашникова по группе военнослужащих, в результате чего четыре человека были убиты. Среди погибших — по меньшей мере один офицер.

После расстрела военнослужащие подожгли помещение и заложили в нем взрывчатку, в надежде, что что взрыв уничтожит все следы.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

36-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВС Украины была сформирована в 2015 году на базе 36-й отдельной бригады береговой обороны и двух батальонов морской пехоты, выведенных из Крыма. Бригада дислоцируется в Николаеве на базе бывшей школы прапорщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что тела погибших бойцов были обнаружены рядом с дислокацией военной части А-2802 в бывшем пансионате села Бердянское Донецкой области.