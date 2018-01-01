Крупнейшими покупателями украинского оружия в 2017 году стали США и Таиланд

Украина продала в Соединенные штаты более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов, а в Таиланд по контракту уехали 16 "Оплотов".

"Оплоты уехали в Таиланд" ТСН

Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году стали Соединенные штаты Америки, которые приобрели у нее, более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

Всего в 2017 году Украина поставила на экспорт в другие государства более 17 тысяч единиц стрелкового вооружения и более 800 единиц легкого вооружения. Кроме США, украинским оружием заинтересовались Узбекистан, Иордания, Монголия и Турция; еще, кроме легкого и стрелкового оружия Украина в рамках контракта поставила 16 танков БМ "Оплот" в Таиланд, сообщает в субботу, 21 июля, "Интерфакс" со ссылкой на данные Государственной службы экспортного контроля Украины.

Данные, которые публикует ГСЭКУ, с 2004 года являются основой для Регистра обычных вооружений ООН.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий 2014-2018 годов безвозратно потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258", - рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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