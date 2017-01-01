Крушение вертолета в Кременчуге. Сын погибшего пилота назвал вероятную причину трагедии

Два дня подряд у вертолета были технические неисправности.

Место крушения вертолета telegraf.in.ua

Потерпевший в Кременчуге катастрофу вертолет был неисправен, и именно это стало причиной трагедии.

Об этом заявил сын погибшего в катастрофе борт-инженера Алексея Блинкова Максим. По его словам, он общался с представителями компании "Украинские вертолеты", которой принадлежал вертолет, и там говорили, что машина имела какие-то технические проблемы, сообщает ТСН.

"Были слухи, что два дня подряд были какие-то технические неисправности. И, вроде бы, они могли повлиять, могли и не повлиять... Неизвестно. Но то, что какие-то неисправности два дня подряд у вертолета были — это 100%", — сообщил журналистам Максим Блинков.

В сюжете также отмечают, что киевский офис компании пока никаких комментариев не дает.

Напомним, ранее біли обнародованы новые детали крушения вертолета в Кременчуге.