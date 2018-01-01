Крым аннексировали под команды Путина и Шойгу - экс-командующий ВМС

Бывший командующий украинскими ВМС Сергей Гайдук был допрошен по делу о госизмене Виктора Януковича.

Сергей Шойгу и Владимир Путин marketwatch.com

Экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о том, что вторжением России в Украину непосредственно руководили министр обороны РФ Сергей Шойгу и российский президент Владимир Путин.

Такое заявление он сделал, выступая в качестве свидетеля на допросе по делу о государственной измене, совершенной экс-президентом Виктором Януковичем, сообщает портал "Сегодня".

По словам Гайдука, подавляющее большинство людей из тогдашнего руководства Военно-морских сил Украины изменило присяге и перешло на сторону России.

Как добавил вице-адмирал, Денис Березовский, которому предложили стал главной украинского флота, "переметнулся" к РФ уже через двое суток.

Гайдук также рассказал, что руководство аннексией Крыма осуществлялось из Москвы непосредственно российским министром обороны Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным. Переброску войск на полуостров они мотивировали якобы необходимостью проверить уровень боевой готовности Южного военного округа ВС РФ 26 февраля 2014 года.

Напомним, ранее бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх рассказал на допросе, как "сдавали" Крым.