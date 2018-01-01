"Крым - его". На аннексированном полуострове строят громадную "дачу" для Путина: фото

По словам местных жителей, для строительства "нагнали" множество единиц строительной техники с материка.

На аннексированном Россией полуострове Крым, вдоль трассы сообщением "Ялта-Севастополь" активно идет крупномасштабное строительство спецрезиденции, которую местные жители называют исключительно "дача Путина".

Как сообщается в Telegram-канале "Методичка", в конце осени минувшего года непосредственно на территории Байдарского заповедника начали возводить высоченный забор, который вроде как должен был "защитить местных жителей от шума трассы". Однако скоро стало ясно, что объяснение явно придумано "на скорую руку". Для строительства резиденции прибыло множество единиц строительной техники с материка.

К слову, рядом с местом строительства расположена православная церковь, упоминаемая в древнегреческих мифах скала Ифигения, а в семи километрах -− легендарная дача последнего генсека и первого/последнего президента СССР Михаила Горбачева.