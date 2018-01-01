Крымские "власти" прокомментировали визит украинских студентов в обход СБУ

То, что украинские студенты едут в Крым, местный депутат считает абсолютно нормальным.

Крымские "власти" прокомментировали визит украинских студентов. Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крим

"Это давно уже не секрет, что власть в Украине — одно, а народ — другое", — заявил Юревич в беседе с ФАН.

То, что украинские студенты едут в Крым, он назвал нормальным: "Украинцы — наши братья и сестры. Так и должно быть, ведь наши два народа неразделимы".

Напомним, ранее в Сети возмутились поездкой одесский школьников в Крым. Учащиеся отправились туда целой группой вместе со взрослыми-инструкторами.

Напомним, украинский писатель призвал политиков не пытаться вернуть Крым и Донбасс. По его словам, ничего хорошего возвращение Крыма и Донбасса Украине не принесет.

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