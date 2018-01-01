Путин на КамАЗе, кот-марафонец и митрополит на воздушном шаре: как открывали Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин, как и ожидалось, принял участие в церемонии открытия.

Во вторник, 15 мая, с участием президента России Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соеденил Краснодарский край с аннексированным полуостровом Крым.

Накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге. В рамках церемонии Путин вместе с Борисом Ротенбергом также посетил центр управления, который круглосуточно должен мониторить эксплуатацию моста.

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Путин открыл Крымский мост, начав с обращения к строителям. "Поздравляю вас, первая линейка, но самая важная. Сдано раньше на полгода, качество - супер. Надеюсь, что железнодорожная линейка в следующем году будет не хуже", - сказал президент РФ. После этого он предложил всем рассаживаться в грузовые машины и другую строительную технику, и со словами "Поехали" запрыгнул в КамАЗ.

После этого колонна во главе с Путиным за рулем КамАЗа проехала по мосту.

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"Добрый день, дорогие друзья, я поздравляю вас с этим праздничным источрическим днем. Еще при царе-батюшке мечатли построить этот мост. Потом пытались построить в 30-е, 40-е, 50-е годы, и, наконец, благодаря вам это чудо свершилось. Хочу поблагодарить саперов, экологов, археологов, минеров, инженеров - всех 10 тысяч человек, которые работали над мостом. Такие стройки мы будем проводить по всей России. Поздравляю вас и желаю успехов", - произнес речь Путин перед строителями, добравшись до конечной точки маршрута.

После окончания поездки Путин "на сладкое" произнес торжественную речь перед строителями.

Кремлевские байкеры на церемонии замечены не были.

Запуск движения состоится 16 мая в 05.30.

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Перед открытием моста прочность конструкции проинспектировал талисман строителей кот Мостик, который первый пробежал 19 киллометров. Об этом кот сообщил на своей странице в Instagram.

Президент РФ Владимир Путин вместе с рабочими первым протестировал конструкцию.

Также накануне церемонии Крымский мост был освячен с воздуха митрополитом Феодосийским и Керченским Платоном, осуществившим перелет над мостом при помощи воздушного шара.

Перед открытием моста прочность конструкции проинспектировал кот Мостик. cat_the_most • Instagram

Мост протяженностью в 19 километров стал самым длинным в Европе, опередив португальский вантовый мост "Васко да Гама" в Лиссабоне (17,2 километра). Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

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