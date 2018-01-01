Крысы, клопы и черви. Опубликовано видео из квартиры "коллекционирующей" мусор киевлянки

По словам хозяйки квартиры, ее все устраивает, и она так хочет жить и дальше.

Киевлянка 2 года собирает мусор в своей квартире Скриншот

В Киеве хозяйка однокомнатной квартиры два года собирала бутылки, одежду и пищевые отходы, из-за чего в подъезде появились тараканы, клопы и опарыши.

По словам хозяйки квартиры, которая пустила в свое жилье корреспондента, ее все устраивает, и она так хочет жить и дальше.

Соседи рассказывают, что проблемы начались, когда 60-летняя женщина осталась одна: муж переехал в село, а двое сыновей умерли, говорится в материале ТСН.

Так, Ирина Цехмайструк, которая с семьей живет на этаж ниже, уверяет, что за это время насмотрелась разного.

"Это были черви с ее балкона на наш. Это были крысы. И тараканы. В субботу была последняя капля, когда нам на голову фекалии побежали. Дальше так жить нельзя", — возмущается соседка.

В доме говорят, что обращались и в полицию, и к медикам, женщину дважды забирали в психиатрическую больницу, но она возвращалась обратно.

"Говорят, что она адекватная, что они не могут ее взять на лечение, потому что она неагрессивна", — рассказала соседка Нина Бойчук.

Юристы советуют решать ситуацию через суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в России перед приездом Путина трактором распыляли "духи" на мусорной свалке.