Культурный фонд жены Порошенко пополняется за счет средств из бюджета – журналист

Из государственной казны Марина Порошенко ежегодно получает 33.2 млн гривен.

Марина Порошенко получает 33,2 млн грн из бюджета для своего фонда Фото: mincult.kmu.gov.ua

Украинский культурный фонд, которым руководит первая леди страны Марина Порошенко , получает финансирование из госбюджета и в результате привлечения спонсорских средств.

Жена президента вместе со своими помощниками каждый год получает из бюджета 33,2 млн гривен, пишет в Facebook журналист Александр Дубинский.

"При этом до 8% всех годовых поступлений могут использоваться на финансирование текущей деятельности Фонда (16,6 млн грн из бюджета в случае полного отсутствия спонсорских вливаний) и еще до 8% - на финансирование экспертного совета Фонда", - добавил он.

Тот факт, что первая леди без тени сомнения берет из бюджета деньги для своего культурного фонда, журналист назвал "жлобством".

Напомним, на должность главы Украинского культурного фонда Марина Порошенко была назначена 19 января указом министра культуры Евгения Нищука. Кандидатуру первой леди на пост единогласно поддержали все члены наблюдательного совета учреждения.