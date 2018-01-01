"Куромаршалы и х**генералиссимусы". В Сети высмеяли фото главарей "ДНР" в парадной форме

В целом - Захарченко и Тимофеев "понацепили" на себя столько орденов и медалей, что даже странно, как они еще не сломались под их тяжестью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко и "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев немало повеселили интернет-пользователей совместным снимком.

Фото, на котором террористы запечатлены в парадной форме - при всех "орденах" и "медалях" - опубликовал пользователь Necro Mancer на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

‏"Лидеры "Оплота Донбасса" Захарченко и Тимофеев после присяги молодежи "Оплота" на верность", - говорится в подписи к снимку.

Фотто вызвало шквал насмешек у интернет-пользователей. "На груди у захарченко орден взятия Метро 3й степени...довольно редкая награда,выдавалась за особые заслуги и "подвиги", "В этих костюмах их и нужно повесить, будет красиво", "На льва руку нельзя положить, а на п@дора - можно", "Первая гей-свадьба в Дыре. Совет да любовь молодым!", "Куромаршалы и х**генералиссимусы, епта", - не стеснялись они в комментариях.

Напомним, ранее школьников в Донецке заставили выложить громандный портрет Захарченко

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