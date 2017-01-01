Летальное оружие из США. С сайта "Азова" удалили фото бойцов с американскими гранатометами

Информацию распространил ведущий исследователь проекта BellingCat Арик Толер.

Боец с гранатометом Twitter

Ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер утверждает, что с сайта пресс-службы полка "Азов" были удалены фотоснимки бойцов подразделения с американским летальным оружием – гранатометами модели PSRL-1.

Такое сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Этим утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже весьма вероятно, что эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом "Азов" их имел", - отметил он.

К слову, у полка "Азов" есть два полноценных сайта − собственно самого подразделения и пресс-службы. На одном ресурсе сообщалось, что в июне минувшего года "Азов" получил американские гранатометы и бойцы скоро будут ими вооружены. На втором веб-ресурсе писали, что "азовцы" провели пристрелку гранатометов на полигоне.

Позднее представители Нацгвардии Украины заявили, что на вооружении полка "Азов" такие гранатометы не числятся.

"Возможно два официальных сайта "Азова" врали о получении гранатометов, или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Национальной гвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии , - написал Толер.

Twitter

Напомним, ранее в BellingCat детально рассказали о первом летальном оружии, полученном Украиной от США.