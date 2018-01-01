Личный состав намерены обвинить во взрыве миномета на Ровенском полигоне: документ

Военная прокуратура уже квалифицировала происшествие, как криминальное правонарушение.

В Минобороны ищут виновных УНИАН

Источник в Министерстве обороны Украины обнародовал справку, согласно которой, во взрыве миномета "Молот" на полигоне в Ровенской области могут обвинить личный состав.

Как сообщает Страна, в справке №591 сообщается, что прокурором военной прокуратуры Ровенского гарнизона в ЕРДСУ внесено криминальное правонарушение по ч. 3 ст. 414 "Нарушение правил обращения с оружием..."

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

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