Лигу чемпионов в Киеве откроет британская певица: видео

Исполнительница выступит на стадионе "Олимпийский".
Знаменитую гостью представили в промо-ролике, который опубликован на официальной странице мероприятия в Facebook.
Как известно, Дуа Липа прославилась песней New Rules. Клип на музыкальную композицию британской певицы собрал более одного миллиарда просмотров.
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийском 26-го мая, в рамках которого встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.
Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице неправильно назвал кубок, спровоцировав очередной конфуз.
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