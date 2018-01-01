Лигу чемпионов в Киеве откроет британская певица: видео

Исполнительница выступит на стадионе "Олимпийский".

Дуа Липа выступит в Киеве Фото: Instagram/Дуа Липа

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа споет во время финала Лиги чемпионов , который состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Знаменитую гостью представили в промо-ролике, который опубликован на официальной странице мероприятия в Facebook.

Как известно, Дуа Липа прославилась песней New Rules. Клип на музыкальную композицию британской певицы собрал более одного миллиарда просмотров.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийском 26-го мая, в рамках которого встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице неправильно назвал кубок, спровоцировав очередной конфуз.

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