"Ливерпуль" уже в Киеве: команду встретили разрисованные пограничники со странным караваем, видео

Самолет футболистов успешно приземлился в аэропорту украинской столицы.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала в Facebook видео встречи футболистов.
У трапа самолета спортсменов встречали украинские пограничники с разукрашенными в цвет команды лицами, которые вручили главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу трехъярусный каравай. Следует отметить, что наставник англичан пребывал в отличном настроении.
Затем игроки отправились на автобусах в один из киевских отелей, возле которого их ждали толпы фанатов.
В пятницу у команды запланирована тренировка на НСК "Олимпийский", а в субботу – матч финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Напомним, на матче финала Лиги чемпионов букмекеры прогнозируют победу соперникам "Ливерпуля".
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