Лобовое столкновение автобусов под Киевом: двое погибших и 12 пострадавших

Жертвами аварии стали мужчина и 13-летняя девочка.

Смертельное столкновение под Киевом Фото: Ирина Бабкина/Facebook

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового микроавтобуса произошло в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевскаой области, два человека погибли на месте столкновения, еще 12 пострадавших доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

"По предварительной информации, грузовик Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Рута", - говорится в сообщении полиции в Киевской области.

Водитель грузового автомобиля, а также 13-летняя пассажир автобуса погибли на месте столкновения. Обстоятельства ДТП на месте устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - Сергей Маркаев.

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