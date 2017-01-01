"Логика кровной мести". Эксперт предупредил об опасности повторения Украиной действий коммунистов

Украина не должна упускать русский язык, считает политолог Юрий Романенко.

Эксперт оценил языковую проблему в Украине glavcom.ua

В Украине люди, запрещающие русский язык и русских классиков , действуют по точно такой же логике, как в свое время действовали коммунисты.

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в "Главреде".

По его мнению, это — логика кровной мести, которая ни к чему хорошему не приводит, и из которой давно вышел развитый мир.

"Сегодня ситуация такова, что фактически невозможно установить барьеры, которые бы препятствовали говорить на русском или каком-то другом языке, читать, смотреть ТВ. Переигрывать можно только качеством контента. Люди любят подражать, и если мы хотим, чтобы больше людей говорило на украинском, то нужно создавать качественный продукт, который будет не только интересен, но и выгоден", — считает он.

Вместе с тем политолог полагает, что Украина не должна упускать русский язык.

"Ведь Россия никуда не денется, а, значит, и ее влияние здесь будет в той или иной степени серьезно ощущаться. Даже если допустить, что Россия развалится, мы все равно будем ощущать влияние с востока, и нам нужно будет нивелировать угрозы, которые оттуда идут. Наконец, мы должны работать с русскоязычными по всему миру, потому что они могут быть инструментом в продвижении наших интересов. Условно говоря, даже если допустить, что вся Украина 20 февраля 2018 года заговорит на арабском, это никак не повлияет и не изменит интересы России здесь", — пояснил эксперт.

Романенко добавил, что пока Украина не поймет свои приоритеты, которые подразумевают четкое очерчивание целей, необходимых ресурсов для их достижения, "то мы будем еще десятки лет находиться в состоянии великого и беспощадного внутреннего срача".

Напомним, ранее Романенко оценил возможности Вакарчука и Зеленского стать президентом.