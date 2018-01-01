"Лото-Забава": стартовала новая летняя акция "Ідеальна відпустка"

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо одной покупкой приобрести 3 или более лотерейных билета стоимостью от 15 гривен.

17 июня 2018 года во время проведения 984-го тиража лотереи "Лото-Забава" ведущие, Анатолий Гнатюк и Лариса Руснак, с радостью сообщили о старте новой летней акции под названием "Ідеальна відпустка". Наконец-то началась та самая долгожданная пора года, когда припекает солнце, а все мысли в голове только о море, пляже и заслуженном отдыхе после тяжелого, но плодотворного рабочего года. В честь этого события, самая популярная семейная лотерея Украины уже традиционно разыгрывает дополнительные денежные призы.

Всего в промежутке с 24 июня по 19 августа 2018 года, в течение 9 тиражей, между игроками "Лото-Забава", а точнее, между участниками летней акции "Ідеальна відпустка", будут разыгрываться дополнительные денежные призы на общую сумму в 1 350 000 гривен!

Так, начиная с 985-го тиража и до момента окончания акции, ведущие еженедельно в прямом эфире будут разыгрывать дополнительно по 150 000 гривен. Всего призов 9. Столько же будет и победителей акции. И, что самое главное, каждый дополнительный приз в 150 000 гривен обязательно будет выигран!

Для того, чтобы стать участником летней акции, необходимо одной покупкой приобрести 3 или более лотерейных билета "Лото-Забава" стоимостью от 15 гривен. На каждом из них будет напечатана дополнительная игровая комбинация. Чтобы Ваш номер телефона попал в базу претендентов на "Ідеальну відпустку", эту комбинацию необходимо обязательно зарегистрировать, отправив ее смс-сообщением на номер 330. Обратите внимание, что каждую комбинацию необходимо присылать отдельным смс-сообщением.

Чем больше будет зарегистрировано дополнительных игровых комбинаций, тем больше шансов на выигрыш. С одного номера мобильного телефона можно отправлять неограниченное количество игровых комбинаций.

Начиная с 24 июня, ведущие в прямом эфире с помощью компьютера и принципа случайности будут каждое воскресенье определять одну уникальную дополнительную игровую комбинацию, а обладатель номера телефона, с которого она была отправлена, ​​станет победителем.

Не пропустите уже в ближайшее воскресенье розыгрыш первых дополнительных 150 000 гривен и узнайте первыми, кто именно станет их владельцем!

Узнать больше об акции "Ідеальна відпустка" от "Лото-Забава" можно в специальном разделе на официальном сайте лотереи.

Напоминаем, что наблюдать за розыгрышами лотереи можно в прямом эфире каждое воскресенье на телеканале "1+1" в 9:00.

Источник: М.С.Л.

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