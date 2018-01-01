Луценко похвастался списком из 47 "очень известных лиц", полученных благодаря "убийству" Бабченко

Люди из списка на ликвидацию уже предупреждены об опасности, организуется их защита, заверил генпрокурор.

Луценко показал, чего добилось следствие благодаря "убийству" Бабченко. УНИАН

Имитация убийства журналиста Аркадия Бабченко позволила получить дополнительную информацию о подготовке новых покушений в Украине, а также о списке и заказчике преступлений.

"Мы получили наконец список из 47 человек. Уже не 30, а 47 человек, которых предполагалось уничтожить на украинской территории заказчиком из России. Мы получили больше информации о заказчике из России", – цитирует генерального прокурора Юрия Луценко "Гордон".

По его словам, "буквально полчаса назад" он вместе с главой СБУ и руководителем Нацполиции завершил встречу с частью людей из этого "расстрельного" списка.

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"Они предупреждены об опасности и сейчас работают со следователями. Им выбирают одну из форм защиты, которая зависит от индивидуального желания каждого. Они дали подписку о неразглашении, получили достаточно большой массив информации о степени угрозы и сейчас вместе со следователями выбирают вид персональной защиты от террористической атаки", – отметил Луценко.

Глава ГПУ пояснил, что задержание организатора убийств без имитации смерти журналиста позволило бы спасти жизнь только Бабченко, и то "неизвестно, на какое время".

"Мы не имели бы ни списка, ни информации о заказчике. А значит, теракт мог повториться в неизвестном для нас месте в отношении неизвестного нам лица. Поэтому имитация была необходима… Мы это сделали", – сказал он.

И добавил, что в списке на убийство 47 "очень известных личностей", в основном, это журналисты.

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Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак отчитались перед иностранцами по "убийству" Бабченко. Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы, сообщили в ГПУ.

Ранее Германия потребовала от Украины доказательств по делу об "убийстве" Бабченко. В ФРГ обвинения по делу Бабченко считают очень серьезными.

Кроме того, МИД Литвы и ФРГ потребовали объяснений из-за инсценировки СБУ. Во всей этой истории единственным положительным моментом является то, что журналист жив, отметили в Литве.

Напомним, западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю.

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