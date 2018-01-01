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Луценко заметили с супругой на отдыхе в Италии: фото

Сегодня, 22:22

Генпрокурора сфотографировали в очереди на фуникулер.

лорим
Луценко отдыхает в Италии ТаблоID
Генеральный прокурор Юрий Луценко отправился с женой Ириной отдыхать в Италию.

Как сообщает ТаблоID, супруги Луценко отправились заграницу, чтобы отметить 30-летие совместной жизни.

Генпрокурора заметили в очереди на местный фуникулер в итальянском городке Комо.

Отмечается, что отпуск генпрокурор взял только на пятницу, то есть вместе с выходными путешествие четы продлиться три дня.

лорим
ТаблоID

лорим
ТаблоID

лорим
ТаблоID

Напомним, Ирина Луценко в день голосования за закон о Антикоррупционном суде пришла в Верховную Раду в дорогом модном пиджаке от "Дольче Габбана" за 76 тысяч гривен

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Теги:  
Юрия Луценко, Ирина Луценко, Италия, отдых, отпуск, генпрокурор
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