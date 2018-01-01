"Лучи смерти". Аваков обвинил россиян в использовании лазерного оружия на Донбассе

По словам главы МВД, таким оружием атаковались пограничники и бойцы Нацгвардии.

Арсен Аваков УНИАН

Российские военнослужащие в зоне конфликта на Донбассе применяют ослепляющее лазерное оружие против украинских пограничников и бойцов Нацгвардии.

Соответствующее сообщение на брифинге в пятницу, 4 мая, сделал глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает портал "РБК-Украина".

"Один из бойцов поражен новым оружием российских агрессоров − это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза. Особенно для пограничников это актуально, потому что пограничник постоянно смотрит в приборы наблюдения. И это не первый случай. Мы имеем такие поражения и в пограничной службе, и в Национальной гвардии. Поэтому мы вырабатываем сейчас специальные контрмеры, но констатируем, что, к сожалению, российский агрессор применяет новое оружие", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики применяли на Донбассе лазерное оружие против пограничников.

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