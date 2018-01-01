Лукашенко пошутил о мнимом инсульте и двойнике

Белорусский лидер к дезинформации отнесся с юмором.
Об этом он рассказал в ходе общения с чиновником во время проверки уборки зерновых культур в Минском районе, передает телеканал ОНТ.
Лукашенко дал поручение чиновнику по уборке урожая и посмеялся над фейковой новостью о своей болезни.
"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года?.. Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад и тебя могут похоронить", — заявил глава Белоруссии.
Пошутил он и на тему двойника, который якобы вместо него работает из-за болезни.
Напомним, украинское издание "Деловая столица" со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси сообщило, что у Лукашенко случился инсульт.
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