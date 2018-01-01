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Лукашенко пошутил о мнимом инсульте и двойнике

Вчера, 23:26

Белорусский лидер к дезинформации отнесся с юмором.

Лукашенко, хитрость
Лукашенко показал наличие чувства юмора фото: udf.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его инсульте и госпитализации.

 Об этом он рассказал в ходе общения с чиновником во время проверки уборки зерновых культур в Минском районе, передает телеканал ОНТ.

Лукашенко дал поручение чиновнику по уборке урожая и посмеялся над фейковой новостью о своей болезни.

"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года?.. Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад и тебя могут похоронить", — заявил глава Белоруссии.

Пошутил он и на тему двойника, который якобы вместо него работает из-за болезни.

Напомним, украинское издание "Деловая столица" со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси сообщило, что у Лукашенко случился инсульт.

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Теги:  
Александр Лукашенко, инсульт, Минск, болезнь, Беларусь, шутка
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