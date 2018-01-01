Львовскую школьницу позвали на "Международную олимпиаду гениев": видео

Проект Софии Петрышин призван облегчить жизнь слабовидящим людям.

София Петрышин Скриншот из видео

16-летняя львовянка София Петрышин отправится в Нью-Йорк (США), где примет участие в " Международной олимпиаде гениев ".

Девушка повезет на конкурс собственное изобретение - устройство, способное перекодировать и превращать информацию на шрифт Брайля (используемый слабовидящими людьми).

"Это такая деталь, которую вы включаете, выбираете файл, который вам нужно прочитать, нажимаете клавишу и начинается его считывание. То есть сейчас незрячие могут считывать с SD-карты файлы. В будущем его хочется, конечно же, расширить, чтобы передавать информацию беспроводно", − заявила школьница.

К слову, со своей разработкой Петрышин уже победила на всеукраинском конкурсе "Интел Техно", где принимала участие от "Малой академии наук".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский изобретатель победил на конкурсе Robot Launch 2017