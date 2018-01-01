Львовский облсовет требует огласить персоной нон грата главу канцелярии Дуды

Депутаты Львовского облсовета обратились в МИД и СБУ.

Адам Квятковский может стать персоной нон грата Facebook.com

В среду, 20 марта, во Львове депутаты областного совета приняли решение обратиться в Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел в связи с событиями, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой.

Тогда, во время поминальных мероприятий, госсекретарь канцелярии президента Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков.

В этой связи депутаты Львовского облсовета обратились в МИД и СБУ с призывом признать Квятковского персоной нон грата в Украине, а также направить ноту протеста президенту и правительству Польши в связи с его украинофобскими высказываниями.

Такое решение Львовского облсовета поддержали 56 депутатов (всего в совете 84 депутата), сообщает zaxid.net.

В этот же день депутаты ЛОР признали персоной нон грата депутата польского парламента Роберта Винницкого, который 19 марта топтал в Варшаве красно-черный флаг.

Напомним, 19 марта у посольства Украины в Варшаве прошла манифестация польских националистов, которые сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Такая акция стала ответом на шествие, которое состоялось во Львове 4 марта, приуроченное ко дню гибели Шухевича. Участники марша несли в руках антипольские лозунги.