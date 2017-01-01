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Ляшко требует химической кастрации для педофилов: извращенцы больше не будут угрожать

Сегодня, 04:32

Законопроект радикалов предусматривает химическую кастрацию педофилов.

Олег Ляшко
Олег Ляшко. Facebook.com
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его политсила подготовила законопроект, который предусматривает химическую кастрацию педофилов.

Об этом сообщил народный депутат на своей странице в Facebook.

"Педофилов, которые нападают на наших детей, мы сделаем не только известными всей Украине. Наш законопроект предусматривает химическую кастрацию педофилов, чтобы эти извращенцы больше никому не угрожали", — написал депутат.

"Все родители должны радоваться за своих лучших детишек, а не плакать от надругательства над ними", — добавил Ляшко.

Напомним, в Польше по подозрению в педофилии задержали политтехнолога, работавшего на Садового.
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Ляшко, радикал, законопроект, кастрация, педофил
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