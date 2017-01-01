Ляшко требует химической кастрации для педофилов: извращенцы больше не будут угрожать

Законопроект радикалов предусматривает химическую кастрацию педофилов.

Олег Ляшко. Facebook.com

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его политсила подготовила законопроект , который предусматривает химическую кастрацию педофилов.

Об этом сообщил народный депутат на своей странице в Facebook.

"Педофилов, которые нападают на наших детей, мы сделаем не только известными всей Украине. Наш законопроект предусматривает химическую кастрацию педофилов, чтобы эти извращенцы больше никому не угрожали", — написал депутат.

"Все родители должны радоваться за своих лучших детишек, а не плакать от надругательства над ними", — добавил Ляшко.

Напомним, в Польше по подозрению в педофилии задержали политтехнолога, работавшего на Садового.