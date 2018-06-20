"Люби весь мир и душ по утрам". Интернет-персонаж Гусь даст советы на постерах в киевском метро

По словам администрации подземки, новые плакаты будут содержать общественно важную информацию.

На ироничных постерах в столичной подземке появится известный персонаж из Сети Гусь, который будет давать пассажирам полезные советы в шуточной форме.

Яркие плакаты появятся через несколько недель на всех линиях, станциях и в вагонах Киевского метрополитена. Об этом рассказала советник начальника метрополитена Наталья Макогон, передает Украинская правда.

Автором забавного персонажа под названием Гусь является художница-иллюстратор Надежда Кушнир. Она рассказывает, что привлекающие внимание постеры будут повествовать о правилах поведения в метро.

"Это только первый этап проекта. Через несколько месяцев на втором этапе мы хотим услышать фидбэк от пассажиров и создадим вторую серию правил метрополитена", - отметила Макогон.

Первая партия состоит из девяти постеров. Их уже можно увидеть на станции "Золотые ворота".

"Мы будем анализировать комментарии, будем собирать пожелания. По самым креативным мы создадим следующую серию постеров о правилах метро", - добавила представитель метрополитена.

Отмечается, что художница предоставила своего авторского персонажа для столичной подземки бесплатно.

Напомним, в Киеве на одной из станций метро двое парней прыгнули в желоб между рельсами под поезд. В результате инцидента был сбой в движении поездов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram