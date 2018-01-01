Максакова рассказала о сообщениях от вероятного заказчика убийства Вороненкова: видео

Сына и дочь Мария Максакова не видит уже больше года.

Мария Максакова дала откровенное интервью Скриншот видео с youtube.com

Накануне годовщины убийства Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова рассказала, как провела целый год под охраной, без поддержки семьи и с угрозами от криминального авторитета из России.

Она до сих пор не верит в смерть Дениса, а на могилу приходит с его дочерью от первой гражданской жены-белоруски. Та приехала, чтобы помочь Марии и узнать имя заказчика преступления, сообщает ТСН.

О раскрытии убийства Вороненкова в ГПУ отчитались еще в прошлом году осенью, а главным подозреваемым заказчиком в версии следствия является Владимир Тюрин — криминальный авторитет и первый муж Максаковой. "Это просто сатана! Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Не сатаней, знай, живи!". Как это расценивать?", — говорит она.

С Тюриным они были в гражданском браке пять лет и имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом-преступником. Сына и дочь Мария не видит уже больше года. "Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса", — так комментирует эти отношения вдова российского политика.

На успех украинских следователей надеется и сама Максакова, которая очень хочет, чтобы Тюрина судили именно в Украине. После раскрытия преступления с ним ни разу не общалась, но тот не прекращает с ней переписываться. "Он говорит своему охраннику: отправь Марии Петровне. Это угроза или нет? "Время такое короткое". Это что такое?", — говорит вдова Вороненкова.

Для Максаковой этот год начался с еще одной потери: в Германии умер ее отец. При том, что с матерью она почти не общается, потому что известная актриса Людмила Максакова год назад, как сообщала российская пресса, "благодарила Бога" за убийство зятя. "Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", — говорит женщина.

Она до сих пор живет в чужой квартире знакомых, в которую заселились, еще когда вместе с живым мужем переехали в Киев. У вдовы российский паспорт и вид на жительство в Украине. Через четыре года она сможет стать гражданкой Украины, и женщина на это рассчитывает. "Я навсегда", — отвечает она на вопрос, надолго ли планирует оставаться здесь.

Напомним, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова. Следствием установлена причастность к совершению преступления 5 человек: один из них умер, двое задержаны, еще двое разыскиваются. Заказчиком преступления Луценко назвал бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Ему уже сообщено о подозрении в рамках ряда статей Уголовного кодекса.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.