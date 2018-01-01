"Мало металла". В Кривом Роге на заводе разлили десятки тонн чугуна

Инцидент произошел в доменной печи №9 доменного цеха №2.

Завод "АрселорМитталл Кривой Рог" dp.dsns.gov.ua

В городе Кривой Рог, что на Днепропетровщине, на металлургическом предприятии "АрселорМитталл Кривой Рог" зафиксировали разлитие около 40 тонн чугуна.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно обнародованным ведомством данным, разлив произошел в доменной печи №9 доменного цеха №2. На место срочно отправились сотрудники подразделения ГСЧС.

"Во время проведения пробной выплавки, с загрузкой 10% мощности, прогорела холодильная плита для доменной печи. Затем в технологическое окружение вылилось около 40 тонн чугуна. Прогар площадью 0,5 квадратных метра возник на высоте 9,1 метра при общей высоте печи около 46 метров", – заявил в ГСЧС.

Цех, в котором произошло происшествие находится на реконструкции. В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге рухнула крыша заводского цеха.

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