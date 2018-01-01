Масштабное ДТП в Кривом Роге: количество жертв снова возросло

В больнице города находятся 12 людей, пострадавших в аварии.

Количество жертв масштабного ДТП в Кривом Роге снова возросло 1tv.kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области количество жертв масштабной аварии снова возросло и составило 10 человек — в среду рано утром, 25 апреля, в больнице №2 умер 58-летний пострадавший.

Мужчина скончался в реанимации, рассказал заместитель заведующего приемным отделением медучреждения Владимир Степанов, пишет УНИАН.

"… сегодня в 4:50 в реанимации умер 58-летний пострадавший… у пострадавшего были черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, травмы внутренних органов", — отметил собеседник.

По его словам, сейчас в больнице находятся 12 пострадавших в ДТП, двое из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации, а состояние еще 10 человек оценивается как средней тяжести.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до девяти. Суд уже арестовал водителя иномарки без права на внесение залога.

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