Масштабная авария в Кривом Роге: количество жертв возросло

В больнице сегодня умер мужчина, который в результате ДТП получил много травм.

В больнице умер мужчина, пострадавший в Кривом Роге в результате масштабного ДТП rfdeti.ru

В Кривом Роге Днепропетровской области количество жертв масштабной аварии возросло до девяти человек — в среду утром, 18 апреля, в больнице №2 умер 47-летний пострадавший.

Мужчина умер в реанимации после операции, у него были ушибы головы, переломы ребер, травма легких, рассказал заместитель заведующего приемным отделением медучреждения Владимир Степанов, пишет УНИАН.

В Главном управлении Национальной полиции на Днепропетровщине сообщили, что по факту ДТП начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Вечером 17 апреля водителю автомобиля Маzdа уже сообщили о подозрении в совершении преступления, его задержали. В связи с ухудшением состояния здоровья, подозреваемый находится под конвоем в одной из криворожских больниц. В ближайшее время задержанного доставят в суд для избрания меры пресечения.

Читайте также: Масштабная авария в Кривом Роге: все, что известно о смертельном ДТП

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса. В городе 18 числа объявлен траур.