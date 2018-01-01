Масштабные обыски в офисах "Новой почты": в Генпрокуратуре дали комментарий

По словам пресс-секретаря ГПУ, действия следователей проводятся в рамках уголовного производства.

Генпрокуратура "посетила" "Новую почту" с обысками Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

В офисах "Новой почты" Киева, Полтавы и Харькова 16 марта прошли обыски представителями Генеральной прокуратуры.

Соучредитель компании Владимир Поперешнюк заявил в Facebook, что у него из кабинета вынесли личный компьютер.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал бизнесмен.

Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook прокомментировала инцидент. Она заявила, что "проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре".

"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона", – заверила спикер ГПУ.

Сарган добавила, что детали уголовного дела, согласно которого проводятся обыски, сообщить не может. По ее словам, обнародовать информацию, можно будет после завершения работы следователей.

Пресс-секретарь уточнила, что ГПУ подтверждает факт обысков, не сообщая пока причин радикальных мер.

Фото: Facebook/Лариса Сарган

Напомним, ранее представителями Генпрокуратуры в главном офисе "Приватбанка" был проведен обыск в рамках расследования дела о выдаче "токсичных" кредитов компаниям, связанным с его предыдущими собственниками.