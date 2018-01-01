Масштабный пожар в Гидропарке: мощный столб огня и дыма спровоцировал панику

Спасатели сообщили о ликвидации возгорания.

Пожар в Гидропарке ликвидирован Фото: dsns.gov.ua

В Гидропарке в Киеве 10 мая вспыхнул сильный пожар , который вызвал панику среди жителей и гостей столицы, поскольку огонь и дым был виден на дальнее расстояние.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 13:10.

"На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем, одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать через час. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, ранее в Киеве пожар на штрафплощадке на Столичном шоссе уничтожил 54 автомобиля.

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