Массовое отравление людей сушами. В Киеве закрыт ресторан японской кухни

Заведение общественного питания предписывают закрыть на 10 дней.

В Киеве запретили работу ресторана японской кухни сети "Евразия" на проспекте Победы, 84в, в котором посетители массово отравились суши. Заведение общественного питания закроют на 10 дней.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александ Овчаренко в комментарии Uamarket.info.

По информации ведомства, в Киеве за период с 15 по 19 февраля было зарегистрировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

Как утверждает Овчаренко, все больные связывают свое отравление с употреблением роллов "Филадельфия" в данном ресторане.

Госпродпотребслужба уже передала на экспертизу взятые в этом заведении пробы роллов, рыбы, курицы, майонеза и воды. Дополнительно проводится обследование персонала. Результаты исследования, по информации службы, станут известны через 2-3 дня и позволят более точно определить причину отравления.

При этом специалисты Госпродпотребслужбы намерены обратиться в суд, чтобы продлить запрет на прием посетителей на более длительное время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Виннитчине 30 человек отравились пищей на свадьбе.