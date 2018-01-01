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Массовое отравление людей сушами. В Киеве закрыт ресторан японской кухни

Вчера, 18:58

 Заведение общественного питания предписывают закрыть на 10 дней. 

ресторан, Евразия
В Киеве запретили работу ресторана японской кухни сети "Евразия" на проспекте Победы, 84в, в котором посетители массово отравились суши.  Заведение общественного питания  закроют на 10 дней. 

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александ Овчаренко в комментарии Uamarket.info

По информации ведомства, в Киеве за период с 15 по 19 февраля было зарегистрировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

Как утверждает Овчаренко, все больные связывают свое отравление с употреблением роллов "Филадельфия" в данном ресторане.

Госпродпотребслужба уже передала на экспертизу взятые в этом заведении пробы роллов, рыбы, курицы, майонеза и воды. Дополнительно проводится обследование персонала. Результаты исследования, по информации службы, станут известны через 2-3 дня и позволят более точно определить причину отравления.

При этом специалисты Госпродпотребслужбы намерены обратиться в суд, чтобы продлить запрет на прием посетителей на более длительное время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Виннитчине 30 человек отравились пищей на свадьбе.
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