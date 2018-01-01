Массовое отравление на Луганщине. Дети попали в реанимацию после благотворительного мероприятия

Следователями открыто уголовное производство.

На Луганщине дети попали в реанимацию news24ua.com

Луганской области в больницы Северодонецка и Лисичанска госпитализированы 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет с различными по тяжести формами отравления.

Инцидент произошел после употребления пищи от одного из заведений общественного питания, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после приема пищи 15 из 22 детей были госпитализированы", — говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что следователями открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

"На данный момент полицией проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг пострадавших от отравления", — говорится в сообщении.

По данным председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, состояние остальных — средней тяжести.

Он добавил, что отравление произошло после мероприятия, которое организовал благотворительный фонд.

Напомним, в Киеве запретили работу ресторана японской кухни, в котором посетители массово отравились суши.

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