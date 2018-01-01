Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент

Реальные и достоверные причины инцидента по-прежнему остаются неизвестными.

Утром во вторник, 8 мая, нескольким десяткам учеников средней общеобразовательной школы №8 в Черкассах внезапно стало плохо во время праздничной линейки.

Практически сразу появилась информация о массовом их отравлении.

Как заявил порталу "Сегодня" помощник главы УГСЧС по Черскасчине Константин Проценко, инцидент мог произойти из-за испарений от канализационного коллектора, расположенного неподалеку от школы.

"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты. О том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера. Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал он.

Согласно предварительной версии событий, на данный момент госпитализированы 53 ребенка и двое педагогов. Одиннадцать из них были госпитализированы в отделения реанимации городской больницы.

Сотрудники спецлаборатории ГСЧС провели экспресс-анализ воздуха в пределах школы СОШ №8. Он не обнаружил содержания ядовитых веществ − сероводорода, аммиака и хлора.

Далее, представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты забрали для анализа образцы технической и питьевой воды с территории школы.

Кроме того, Главк Нацполиции в Черкасской области открыл уголовное дело по факту отравления школьников.

Затем глава украинского Кабмина Владимир Гройсман вылетел в Черкассы. "В Черкассах. Выясняем ситуацию, определяем потребности - спокойно и без паники. Детям оказывается помощь, обеспечим всем необходимым", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. Вместе с ним туда отправилась и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.



Факт их прибытия в Черкасскую областную детскую больницу и "проведывания" пострадавших школьников постом и фотографией подтвердил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Также прошло заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и чрезвычайной ситуации, сообщили представители пресс-службы украинского МВД. На нем обсуждались главные мероприятия по локализации и ликвидации очага чрезвычайного происшествия и оказание помощи пострадавшим.

Читайте наши новости в Facebook