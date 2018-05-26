Массовое отравление украинских школьников: стали известны новые детали

Разговоры о диверсии — это искусственное нагнетание ситуации.

Стали известны детали отравления школьников Сегодня

Приказ Министерства образования и науки Украины об усилении охраны в школах в "регионах с повышенным уровнем экстремистских и террористических проявлений" может свидетельствовать о том, что правоохранители рассматривают диверсию как основную версию массовых отравлений в украинских учебных заведениях

При этом бывший сотрудник СБУ Иван Ступак раскритиковал такое предположение.

"Разговоры о диверсии — это искусственное нагнетание ситуации. Какие цели у диверсий? Вывод из строя каких-то объектов инфраструктуры. А в школах это просто хулиганство. По соцсетям постоянно ходят разные челленджи, только одни хорошие, например, связанные с отжиманиями, а другие могут быть вот такие: кто больше распылит ядов. Тем более сейчас же пора экзаменов и ВНО", — высказался Ступак.

Сами школьники считают, что знали бы, если бы в сети распространялись подобные соревнования: "Если бы это сделали дети, то есть мы, старшеклассники, то мы бы между собой это обсуждали и ходили бы себе спокойно в школу, зная, что ничего не будет. А так мы сами без понятия, что это было, и с опаской ходим туда".

Не верят в версию о хулиганстве и родители, пишет "Апостроф".

Так, отец одной из пострадавших школьниц Олег Головков подчеркнул: "Когда устраивается хулиганская выходка, особенно подростком, обязательно нужны зрители. Мальчишка, когда делает какой-то, по его мнению, широкий жест, самоутверждается. Но в данном случае отравление прошло без свидетелей, без следов и даже никакого баллончика не нашли. Поэтому я подозреваю тут более серьезные вещи, чем хулиганство".

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили газообразное вещество. Десятки детей госпитализированы. Среди симптомов — слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа.

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