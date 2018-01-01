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Матч "Хорватия - Россия" побил все рекорды рейтингов на украинском телевидении

Сегодня, 11:41

Информацию озвучили представители официального транслятора ЧМ-2018 в Украине - канала "Интер".

Сборные
Эпизод матча Хорватия - Россия Reuters
Матч 1/4 финала мирового футбольного первенства  между сборными России и Хорватия стал одним из самых просматриваемых зрителями спортивных событий, транслируемых украинским телевидением.

Соответствующее сообщение опубликовали в социальной сети Facebook представители пресс-службы канала "Интер", который выкупил права на показ ЧМ-2018 на Украине.

Как говорится в тексте, измерения, проведенные сотрудниками "Индустриального телевизионного комитета Украины" (ИТК), показали, что матч смотрело 26% всех совершеннолетних украинцев, чьи телевизоры работали во временной отрезок, совпадающий с трансляцией мероприятия. В украинских городах, в которых проживают более 50 тысяч человек, доля смотрящих поединок россиян и хорватов составила 31,4%.

"По целевой аудитории 18-54 (возраст – "Главред") в крупных городах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза", — заявили представители "Интера".

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facebook.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хорватия обыграла Россию и прошла полуфинал. 

 

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Теги:  
ЧМ-2018, Россия, Украина, Интер, телевидение, телезрители, Хорватия
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