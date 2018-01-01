Матери Сенцова и Кольченко на первой встрече обратились к Порошенко: видео

Женщины сошлись во мнении, что их сыновьям нужно отказаться от голодовки.

Сенцов и Кольченко объявили голодовку в российской тюрьме Фото: Reuters

Состоялась первая за четыре года встреча матерей украинских политзаключенных, удерживающихся в российских тюрьмах , Олега Сенцова и Александра Кольченко, на которой было записано обращение к президенту Петру Порошенко.

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - цитирует обращение Людмилы Сенцовой ресурс "Крым.Реалии".

"Уважаемый господин Президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", - добавила Лариса Кольченко.

Женщины не стали обращаться к Владимиру Путину, уточнив, что их сыновья не одобрили бы такой поступок. Они просили Олега и Александра отказаться от голодовки, чтобы сохранить жизнь.

Напомним, ранее Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова, рассказала о критическом состоянии голодающего узника Кремля.

Как ранее сообщалось, единственным условием Сенцова для прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

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