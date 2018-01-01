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Матиос назвал цифры небоевых потерь ВСУ за четыре года войны

Сегодня, 17:43

Главный военный прокурор утверждает, что по той или иной причине в небоевой обстановке армия потеряла более 14 тысяч солдат.

ВСУ срочники
Безвозвратные небоевые потери ВСУ, то есть погибшие - 2659 человек "Сегодня"
За 2014-2018 год в ходе конфликта в Донбассе Вооруженные силы Украины занесли в список небоевых потерь более 14 тыс. человек.

Об этом во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил А.Матиос. 

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Напомним, в 2017 году в зоне АТО на Донбассе небоевые потери Вооруженных Сил Украины составили 98 погибших военнослужащих. А в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны

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Украина, ВСУ, ГВП, Матиос, потери, убитые, раненые, небоевые
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