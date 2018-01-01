Матиос назвал цифры небоевых потерь ВСУ за четыре года войны

Главный военный прокурор утверждает, что по той или иной причине в небоевой обстановке армия потеряла более 14 тысяч солдат.
Об этом во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил А.Матиос.
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Напомним, в 2017 году в зоне АТО на Донбассе небоевые потери Вооруженных Сил Украины составили 98 погибших военнослужащих. А в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.
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