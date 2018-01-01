"Мажор" на Hummer, сбивший девочку в центре Киева, связан с застройками и властью - Шарий

Девочка приехала в Киев с матерью и братом из Москвы.

А коммерсант-то - не настоящий! По крайней мере, в этом уверен Шарий "Киев Оперативный"

Известный блогер Анатолий Шарий заявил о том, что гендиректор компании Fit & Sweet Кирилл Островский, который вчера в Киеве сбил насмерть восьмилетнюю гражданку России Анастасию Артемову, будучи за рулем Hummer, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам и к мэру Виталию Кличко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Бывший профессиональный боксер", в 19 лет (профессионально боксировал до 18?) организовавший бизнес на продаже низкокалорийного г...вна, по нашей информации, имеет непосредственное отношение к киевской власти, незаконным застройкам этой власти и к мэру", - заявил Шарий.

Тем временем стало известно, что Анастасия Артемова, которую насмерть сбил и протащил 50 метров джип Hummer на бульваре Леси Украинки, вместе с мамой и братом приехала в Киев из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Мать Анастасии является гражданкой России.

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Напомним, в столице Украины на бульваре Леси Украинки парень, находящийся за рулем внедорожника класса "люкс" Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть восьмилетнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. За рулем внедорожника был экс-боксер, а ныне - коммерсант Кирилл Островский (1995 года рождения).

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