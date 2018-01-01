Мебель для новой украинской школы

Новая реформа образования в школах — это серьезный шаг в повышении потенциала страны в будущем.

С 1 сентября 2018 года первоклассники будут учиться по новой образовательной программе. Хорошо это или плохо покажет время, но уже сейчас на форумах активно обсуждают нововведения вроде 12 лет обучения и получения профессии выпускниками.

Но за всеми этими разговорами почему-то многие упускают другой аспект реформы — оснащение учебных классов мебелью для школы нового образца, для чего государство выделило из бюджета порядка 1 млрд. гривен. Отсюда следует два логичных вопроса: "Чем она отличается от привычной? Что предлагает рынок?" Не знаем как вам, но нам стало интересно. В поисках ответа отправились на сайт профильного министерства и в поисковик Google с запросом "Мебель для проекта "Новая украинская школа". В качестве результата — эта статья.

В поисках школьной мебели

Первыми двумя пунктами наших изысканий были:

• официальный сайт Министерства образования и науки Украины;

• специально созданный под проект сайт с соответствующим названием "Новая украинская школа" (НУШ).

Здесь почерпнули для себя много полезной информации касаемо будущего процесса обучения и целей реформы. В частности, заинтересовала идея автономности учебных заведений. Но вот о мебели для новой украинской школы почти ничего не написано. В связи с этим перешли к следующему пункту поиска — различным образовательным сайтам и профильным форумам.

Здесь хоть и не сразу, но все-таки нашли ряд рекомендаций к школьной мебели под проект. Если сгруппировать найденную информацию, то получится следующее:

• Парты для начальных классов должны быть одноместными с возможностью регулирования высоты и создания "круглых" столов.

• Ученические стулья с ортопедическими спинками и сиденьями, регулировкой ростовой группы.

• Для изготовления школьных парт и стульев могут использоваться только сертифицированные и безопасные для здоровья материалы.

• По весу мебель для школы нового образца должна быть такой, чтобы ее самостоятельно смог передвинуть первоклассник.

• Учительские столы, шкафчики и парты в целом должны создавать атмосферу уюта и творчества.

Не густо, правда? Но что нашли, с тем и перешли к последнему этапу — поиску самой продукции.

Какую мебель для школы предлагают производители в Украине?

Для себя мы сразу определили, что искать будем непосредственно мебельные фабрики. Просто посчитали, что максимум интересующей нас информации найдем именно у производителей школьных парт и ученических стульев.

Для этого в поиск Google ввели запрос "Мебель для проекта "Новая украинская школа". Уже на первой странице выдало несколько сайтов отечественных фабрик. Судя по ассортименту мебели для школы на них, большинство представляют схожие модели. Основные отличия в материалах, формах и цене.

Чаще всего предлагают купить школьную мебель на металлокаркасе с регулировкой по высоте:

• Одноместные парты со столешницами из ламинированного ДСП или МДФ разной формы: прямые, фигурные, трапециевидные.

• Стулья с фанерными сиденьями и спинками или же из ДСП с ламинацией, есть модели с мягкой обивкой.

Также можно встретить изделия из пластика. Цены в среднем 1200-1500 грн. за комплект (парта плюс стул). К сожалению, сравнить эксплуатационные характеристики того или иного варианта мебели для школы нам не удалось. Конкретики все равно мало. В основном пишут про материалы изготовления и размеры.

Но были и приятные исключения. Порадовал подход производителя мебели для новой украинской школы MEBLIX. Сразу при переходе на сайт по нужному запросу на тематической странице мы увидели:

• Краткую информацию о реформе образования.

• Ассортимент школьной мебели с хорошими фото примеров.

• Особенности продукции с данными по используемым материалам, процессу изготовления, гарантийным обязательствам и доставке.

Однозначно такой подход — хороший пример того, как должно быть.

Если в целом анализировать предложения от основных украинских мебельных фабрик для школы, приятно удивил ассортимент и вполне доступные цены. Видно, что производители подошли к проекту НУШ основательно.

Послесловие

Прежде всего надеемся, что новая реформа образования в школах — это серьезный шаг в повышении потенциала страны в будущем.

Если же хотите купить школьную мебель по разумной цене, смело смотрите сайты украинских производителей. Есть из чего выбрать! Только обязательно уточняйте у них информацию про материалы, габариты, гарантию и сертификаты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram