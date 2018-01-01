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"Мебель-убийца". На Львовщине маленького ребенка насмерть зажало диваном

Вчера, 22:05

Жуткий инцидент произошел, когла мать малыша отлучилась под хозяйственным надобностям.

Ребенок
Трагический инцидент произошел 16 мая Reuters
Во Львовской области трехлетнего ребенка насмерть зажало диваном.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по региону. Согласно обнародованным ведомством данным, происшествие произошло 16 мая.

"Как предварительно установили полицейские, 23-летняя местная жительница вышла из дома во двор хлопотать по хозяйству, оставив сына, которому накануне исполнилось три года, смотреть мультфильмы. Когда же вернулась, обнаружила мальчика зажатым раскладным диваном. Там сработал механизм и он закрылся", − говорится в тексте.

Медики спасти жизнь мальчику не сумели. По факту происшествия открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают остальные обстоятельства.

Напомним, ранее в Англии мужчину убило креслом в кинотеатре.

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Теги:  
Львощина, диван, мальчик, полиция, смерть
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