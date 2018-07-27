Медали от агрессора. "Укрзализныця" закупила в РФ значки "почетный железнодорожник"

Почти сотня заслуженных работников украиской ж/д по идее, должны были ходить с отчеканенными в России значками.

Иллюстративное фото cfts.org.ua

Руководство филиала госкомпании "Укрзализныця" через тендер в системе Prozorro заключило договор с корпорацией "Российские железные дороги" на закупку 96 наградных значков "Почетный железнодорожник".

Согласно опубликованным в Prozorro данным, значки изготовлены из медно-никелевого сплава, а на их приобретение было потрачено 181,927 российских рубля (около 67 494 гривны по текущему курсу) с учетом НДС.

Договор купли-продажи от 26 июля подписан и.о. директора филиала "Укрзализныци" по закупкам Евгением Никитиным и его замом Андреем Лапиным, а со стороны "РЖД" – директором Административно-хозяйственного управления Владимиром Скубакой.

Срок поставки значков украинской стороне − до 31 декабря нынешнего года.

Напомним, ранее проведенный соцопрос продемонстрировал, что почти половина украинцев желает покупать уголь у "ЛДНР".

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